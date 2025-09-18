Concert caritatif Yann Muller Parc de Bagatelle Marseille 8e Arrondissement

Concert caritatif Yann Muller

Jeudi 18 septembre 2025 à partir de 18h. Parc de Bagatelle 125 rue du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – EUR

Yann Muller en concert caritatif à la mairie de Bagatelle. Un événement festif au profit du fonds de dotation du CHU de Marseille.

Le jeudi 18 septembre, le parc de la Mairie de Bagatelle, mis à disposition gratuitement, accueillera un concert caritatif unique le DJ et producteur Yann Muller, connu pour ses mix lumineux et ses reprises pop (La Vie en Rose, Heal the World, Les Chasseurs…), montera sur scène pour un DJ set inédit.



Organisée en partenariat avec Radio FG 2000 Expérience, cette soirée rassemblera également Claude Njoya, Golden Live et Greg Clark en première partie. L’objectif ? Lever des fonds pour soutenir le service d’oncologie pédiatrique de l’AP-HM, via Phoceo, le fonds de dotation du CHU de Marseille.



Les bénéfices seront destinés au financement de l’IRM-Linac, un accélérateur de particules révolutionnaire porté par le Pr Laetitia Padovani. Une première en France pour les enfants, qui associe une IRM de haute précision à la radiothérapie pour mieux cibler les tumeurs, réduire les séquelles et améliorer la qualité de vie.



Cet événement s’inscrit dans Septembre en or, mois international de sensibilisation aux cancers pédiatriques. Il démontre qu’à Marseille, la culture, la musique et la solidarité peuvent s’unir au service du soin.



Nous vous attendons nombreux pour profiter au maximum de cet événement ! .

Parc de Bagatelle 125 rue du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Yann Muller in a benefit concert at Bagatelle town hall. A festive event to benefit the Marseille University Hospital endowment fund.

German :

Yann Muller bei einem Benefizkonzert im Rathaus von Bagatelle. Eine festliche Veranstaltung zugunsten des Stiftungsfonds des Universitätsklinikums Marseille.

Italiano :

Yann Muller in un concerto di beneficenza al municipio di Bagatelle. Un evento festoso a favore del fondo di dotazione dell’Ospedale Universitario di Marsiglia.

Espanol :

Yann Muller en un concierto benéfico en el ayuntamiento de Bagatelle. Un acto festivo a beneficio del fondo de dotación del Hospital Universitario de Marsella.

