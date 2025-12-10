Concert Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois

Concert Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings

Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings revient après un passage mémorable et acclamé en 2025 !

Irlande/USA Ami de John Lee Hooker, ce guitariste électrique acoustique et slide exprime son amour du delta blues dans un show sans temps mort à travers l’Europe et les USA.Tout public

15 .

Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 09 56 34 30

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English :

Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings return after a memorable and acclaimed run in 2025!

Ireland/USA Friend of John Lee Hooker, this electric acoustic and slide guitarist expresses his love of delta blues in a non-stop show across Europe and the USA.

L’événement Concert Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SUD MEUSE