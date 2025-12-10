Concert Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois
Concert Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings Église Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois samedi 19 septembre 2026.
Concert Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings
Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings revient après un passage mémorable et acclamé en 2025 !
Irlande/USA Ami de John Lee Hooker, ce guitariste électrique acoustique et slide exprime son amour du delta blues dans un show sans temps mort à travers l’Europe et les USA.Tout public
15 .
Église Notre-Dame des Vertus Place de l’église Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 09 56 34 30
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English :
Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings return after a memorable and acclaimed run in 2025!
Ireland/USA Friend of John Lee Hooker, this electric acoustic and slide guitarist expresses his love of delta blues in a non-stop show across Europe and the USA.
L’événement Concert Carl Wyatt & The Delta Voodoo Kings Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SUD MEUSE