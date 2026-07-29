Concert Carla Lopez Perrine et Onésime Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Concert Carla Lopez

Perrine et Onésime 3 Place de l’Église Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Perrine et Onésime, salon de thé brocante à Moëlan sur mer, recevra la chanteuse Carla Lopez. Possibilité de prendre un verre devant une planche apéro. Pensez à réserver votre planche. .

Perrine et Onésime 3 Place de l’Église Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 88 84 16 72

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English :

L’événement Concert Carla Lopez Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS