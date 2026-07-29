Concert Carla Lopez Perrine et Onésime Moëlan-sur-Mer
samedi 1 août 2026 · Perrine et Onésime · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Concert Carla Lopez
Perrine et Onésime 3 Place de l’Église Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 20:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Perrine et Onésime, salon de thé brocante à Moëlan sur mer, recevra la chanteuse Carla Lopez. Possibilité de prendre un verre devant une planche apéro. Pensez à réserver votre planche. .
Perrine et Onésime 3 Place de l’Église Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 88 84 16 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Carla Lopez Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Vente directe chez Celtic Spiruline Lieu-dit Kerampellan Moëlan-sur-Mer 29 juillet 2026
- Dans la peau d’un skipper Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer 30 juillet 2026
- Voile gourmande aux Pays des Huîtres Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer 30 juillet 2026
- Yoga à la plage Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 30 juillet 2026
- Séance de Qi Gong et de Tai Chi Chuan Moëlan-sur-Mer 30 juillet 2026