Concert Carmina Burana Bourges

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – 12 EUR

Début : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Le 9 novembre 2025, de 18h à 19h30, venez vivre une expérience musicale intense avec Carmina Burana de Carl Orff, interprété par les chorales Sol en Joie et Vicus Aureus (90 choristes), accompagnées par La Musique Angillonnaise (40 musiciens).

Cette œuvre magistrale, qui s’ouvre et se clôt sur le célèbre O Fortuna, évoque la roue du destin, symbole des aléas de la vie humaine entre chance et infortune.

Composée de 24 chants répartis en trois parties le printemps, la taverne et l’amour la cantate de Carl Orff mêle puissance, émotion et lyrisme dans une fresque sonore inoubliable.

Un moment unique à ne pas manquer, où chœurs et orchestre unissent leurs forces pour célébrer la vie, le destin et la passion. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 72 59 18

English :

On November 9, 2025, from 6pm to 7:30pm, come and enjoy an intense musical experience with Carl Orff’s Carmina Burana, performed by the Sol en Joie and Vicus Aureus choirs (90 singers), accompanied by La Musique Angillonnaise (40 musicians).

German :

Am 9. November 2025, von 18.00 bis 19.30 Uhr, erleben Sie ein intensives Musikerlebnis mit Carl Orffs Carmina Burana, vorgetragen von den Chören Sol en Joie und Vicus Aureus (90 Chorsänger), begleitet von La Musique Angillonnaise (40 Musiker).

Italiano :

Il 9 novembre 2025, dalle 18.00 alle 19.30, venite a vivere un’intensa esperienza musicale con i Carmina Burana di Carl Orff, eseguiti dai cori Sol en Joie e Vicus Aureus (90 cantanti), accompagnati da La Musique Angillonnaise (40 musicisti).

Espanol :

El 9 de noviembre de 2025, de 18:00 a 19:30, venga a vivir una intensa experiencia musical con Carmina Burana de Carl Orff, interpretada por los coros Sol en Joie y Vicus Aureus (90 cantantes), acompañados por La Musique Angillonnaise (40 músicos).

