Concert Carmina Burana par le groupe vocal Faridol Nancy

Concert Carmina Burana par le groupe vocal Faridol Nancy samedi 8 novembre 2025.

Concert Carmina Burana par le groupe vocal Faridol

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Carmina Buruna de Carl Orff par le groupe vocal Faridol dans la version pour 2 pianos et percussions sous la direction de Pierre Tiessen.

En première partie Stabat Mater de Pierre -Emnanuel Kuntz sous la direction du compositeur.

Le groupe vocal Faridol de Laxou soit 85 chanteurs sous la direction de Pierre Tiessen sera accompagné par les pianistes Pierre-Emmanuel Kuntz et Olivera Manonni et les percussionnistes Arthur Guedra, Lareine Diab, Noë Schneider et Frédéric Thiery.

Stabat Mater a été composé en 2004 par Pierre Emmanuel Kuntz, compositeur, pianiste, directeur musical de l’ensemble Lo Couaraill et chef de choeur de Faridol.

Ce concert est donné au profit des oeuvres caritatives du Lions Club Nancy Commanderie.Tout public

12 .

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

Carl Orff’s Carmina Buruna by the vocal group Faridol in the version for 2 pianos and percussion, conducted by Pierre Tiessen.

Opening act: Stabat Mater by Pierre-Emnanuel Kuntz, conducted by the composer.

The Faridol vocal group from Laxou, 85 singers under the direction of Pierre Tiessen, will be accompanied by pianists Pierre-Emmanuel Kuntz and Olivera Manonni, and percussionists Arthur Guedra, Lareine Diab, Noë Schneider and Frédéric Thiery.

Stabat Mater was composed in 2004 by Pierre-Emmanuel Kuntz, composer, pianist, musical director of the Lo Couaraill ensemble and choirmaster of Faridol.

This concert benefits the charities of the Lions Club Nancy Commanderie.

German :

Carmina Buruna von Carl Orff durch die Vokalgruppe Faridol in der Version für 2 Klaviere und Perkussion unter der Leitung von Pierre Tiessen.

Im ersten Teil Stabat Mater von Pierre -Emnanuel Kuntz unter der Leitung des Komponisten.

Die Vokalgruppe Faridol aus Laxou, 85 Sänger unter der Leitung von Pierre Tiessen, wird von den Pianisten Pierre-Emmanuel Kuntz und Olivera Manonni sowie den Perkussionisten Arthur Guedra, Lareine Diab, Noë Schneider und Frédéric Thiery begleitet.

Stabat Mater wurde 2004 von Pierre Emmanuel Kuntz, Komponist, Pianist, musikalischer Leiter des Ensembles Lo Couaraill und Chorleiter von Faridol, komponiert.

Dieses Konzert wird zugunsten der Wohltätigkeitsarbeit des Lions Club Nancy Commanderie gegeben.

Italiano :

Carmina Buruna di Carl Orff, eseguiti dal gruppo vocale Faridol nella versione per 2 pianoforti e percussioni, diretti da Pierre Tiessen.

Nella prima parte, Stabat Mater di Pierre-Emnanuel Kuntz, diretto dal compositore.

Il gruppo vocale Faridol di Laxou, 85 cantanti diretti da Pierre Tiessen, sarà accompagnato dai pianisti Pierre-Emmanuel Kuntz e Olivera Manonni e dai percussionisti Arthur Guedra, Lareine Diab, Noë Schneider e Frédéric Thiery.

Lo Stabat Mater è stato composto nel 2004 da Pierre-Emmanuel Kuntz, compositore, pianista, direttore musicale dell’ensemble Lo Couaraill e direttore del coro Faridol.

Questo concerto viene offerto a favore delle associazioni di beneficenza del Lions Club Nancy Commanderie.

Espanol :

Carmina Buruna de Carl Orff por el grupo vocal Faridol en la versión para 2 pianos y percusión dirigida por Pierre Tiessen.

En la primera parte, Stabat Mater de Pierre-Emnanuel Kuntz, dirigido por el compositor.

El grupo vocal Faridol de Laxou, 85 cantantes bajo la dirección de Pierre Tiessen, estará acompañado por los pianistas Pierre-Emmanuel Kuntz y Olivera Manonni y los percusionistas Arthur Guedra, Lareine Diab, Noë Schneider y Frédéric Thiery.

Stabat Mater fue compuesta en 2004 por Pierre-Emmanuel Kuntz, compositor, pianista, director musical del conjunto Lo Couaraill y director del coro Faridol.

Este concierto se ofrece a beneficio de la asociación benéfica Lions Club Nancy Commanderie.

L’événement Concert Carmina Burana par le groupe vocal Faridol Nancy a été mis à jour le 2025-07-27 par DESTINATION NANCY