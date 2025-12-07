Concert Carmina Sol chante Noël Le Bourg Saincaize-Meauce
Concert Carmina Sol chante Noël
Le Bourg Eglise Saint Sulpice Saincaize-Meauce Nièvre
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-07 15:30:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Venez assister le dimanche 7 décembre au concert de la chorale Carmina Sol (des chants de Noël) à 15h30 à l’Eglise Saint Sulpice à SAINCAIZE MEAUCE.
Direction L. Taillon.
Entrée gratuite, libre participation. .
Le Bourg Eglise Saint Sulpice Saincaize-Meauce 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté chorale.carminasol@laposte.fr
