Concert Carnaval baroque des animaux Temple Allenjoie

Temple Grande Rue Allenjoie

21 avril 2026, 19h00

fin : 2026-04-21

2026-04-21

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

L’équipe du département de musique ancienne, accompagnée du comédien François Costagliola, invite le jeune public à un spectacle plein d’humour, de poésie et de surprises.

Rossignol, coucou, singe ou encore chat… Le répertoire baroque regorge d’inspirations animalières. Si les oiseaux étaient volontiers conviés aux concerts pour leurs talents harmonieux, les chats, eux, traînaient une réputation de bien piètres musiciens ! Une belle occasion de redécouvrir la musique ancienne à travers une approche vivante et théâtralisée.

Au programme

D. Scarlatti, F. Couperin, A. Forqueray, improvisations…

Avec

Keiko Murakami (traverso)

Francis Mercet (flûte à bec)

Chantal Baeumler (viole de gambe)

Nicolas Aubin (clavecin)

François Costagliola (jeu théâtral)

Avec le soutien de la commune d’Allenjoie et la participation du service Animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération.

Temple Grande Rue Allenjoie 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

