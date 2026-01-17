Concert Carnaval de Schumann Musée Semur-en-Auxois
Concert Carnaval de Schumann Musée Semur-en-Auxois samedi 14 février 2026.
Concert Carnaval de Schumann
Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Un magnifique concert pour fêter la réouverture du musée…
Catherine Chaufard viendra jouer pour vous le Carnaval de Robert Schumann. .
Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr
