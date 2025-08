Concert Carnutes La Ferté-Vidame

Concert Carnutes La Ferté-Vidame vendredi 15 août 2025.

Concert Carnutes

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 19:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Venez partager un moment convivial avec le groupe Carnutes. Restauration sur place

Venez partager un moment convivial avec le groupe Carnutes. Restauration sur place .

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00

English :

Come and share a convivial moment with the group Carnutes. Catering on site

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment mit der Gruppe Carnutes. Verpflegung vor Ort

Italiano :

Venite a condividere un momento di convivialità con il gruppo Carnutes. Ristorazione in loco

Espanol :

Venga a compartir un momento de convivencia con el grupo Carnutes. Catering in situ

L’événement Concert Carnutes La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-07-30 par OTs DU PERCHE