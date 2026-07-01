Concert Carole’n Bass Eglise Saint Prix Saulxures-sur-Moselotte
mardi 28 juillet 2026 · Eglise Saint Prix · Saulxures-sur-Moselotte
Informations pratiques
Saulxures-sur-Moselotte
Concert Carole’n Bass
Eglise Saint Prix 2-80 Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-28 19:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Sur le parvis de l’église Saint-Prix. Restauration et buvette sur place. Entrée libre.Tout public
0 .
Eglise Saint Prix 2-80 Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13
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English :
On the steps of the Saint-Prix Church. Food and drinks available on site. Free admission.
L’événement Concert Carole’n Bass Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-30 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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