Concert Carole’n Bass Eglise Saint Prix Saulxures-sur-Moselotte

Informations pratiques

Saulxures-sur-Moselotte

Concert Carole’n Bass

Eglise Saint Prix 2-80 Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Sur le parvis de l’église Saint-Prix. Restauration et buvette sur place. Entrée libre.Tout public

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Eglise Saint Prix 2-80 Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13

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English :

On the steps of the Saint-Prix Church. Food and drinks available on site. Free admission.

L’événement Concert Carole’n Bass Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-06-30 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES