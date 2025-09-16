Concert Carte blanche à l’Opéra Studio Colmar
Concert Carte blanche à l’Opéra Studio
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Début : Mardi 2025-09-16 19:00:00
Evénement proposé par l’Opéra National du Rhin.
C’est la rentrée pour les jeunes artistes de l’Opéra Studio. Les anciens et nouveaux chanteurs, accompagnés de leurs collègues pianistes, proposent donc un programme multicolore d’airs ou ensembles d’opéra en forme de cartes de visite pour se présenter au public. Chacun à son goût ! .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
English :
It’s back to school time for the young artists of the Opéra Studio! Old and new singers offer a colorful program of opera arias and ensembles to introduce themselves to the public.
German :
Für die jungen Künstler des Opernstudios beginnt das neue Schuljahr! Die alten und neuen Sänger bieten daher ein buntes Programm aus Opernarien oder -ensembles an, um sich dem Publikum vorzustellen.
Italiano :
È tempo di tornare a scuola per i giovani artisti dell’Opéra Studio! I cantanti vecchi e nuovi propongono un programma colorato di arie d’opera e ensemble per presentarsi al pubblico.
Espanol :
Vuelta al cole para los jóvenes artistas del Opéra Studio Los viejos y nuevos cantantes ofrecen un colorido programa de arias de ópera y conjuntos para presentarse al público.
