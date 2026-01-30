Concert Carte blanche à Renaud Capuçon Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Carte blanche à Renaud Capuçon

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 17h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 82 EUR

Début : 2026-04-12 17:00:00

Ce week-end de résidence de l’Orchestre Philharmonique de Munich se clôt avec la Quatrième Symphonie de Brahms et le Premier Concerto pour violon de Chostakovitch avec Renaud Capuçon en soliste.

Composé en 1947-1948, le Concerto pour violon n° 1 de Chostakovitch resta plusieurs années dans un tiroir. Il appartenait en effet à la catégorie des œuvres personnelles du compositeur, qui risquaient de lui attirer (plus encore) la colère du régime totalitaire soviétique. Sa création n’eut donc lieu qu’après la mort de Staline. Souvent tendu, parfois noir, il ménage aussi des moments d’émotion poignante, comme dans son magnifique mouvement lent.



Celui-ci est fondé sur une forme baroque, la passacaille c’est également le cas du dernier mouvement de la Symphonie n° 4 de Brahms, incroyable monument où s’exprime toute la maîtrise du compositeur. .

English :

Lahav Shani closes the Munich Philharmonic’s residency weekend in Aix with Brahms’ Symphony No. 4 and Shostakovich’s Violin Concerto No. 1 with Renaud Capuçon on the violin as soloist.

