Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs Villefranche-de-Rouergue

Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs
34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Début : Samedi 2025-11-22
2025-11-22
Avec ELASTIC SYSTEMS et BERNADEATH SUBARU.
ELASTIC SYSTEMS Elastic Systems explore l’interaction homme-machine avec des modules rythmiques polymorphes et une synthèse évolutive. Le son produit s’étire dans des compositions élastiques semi-improvisées, qui se distendent et se déforment sans cesse, vers des formes musicales loufoques et techniques.
BERNADEATH SUBARU projet vitesse des soeurs carnage improvisation machines voix effects. .
34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09 hautsparleurs.asso@gmail.com
