Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Avec ELASTIC SYSTEMS et BERNADEATH SUBARU.

ELASTIC SYSTEMS Elastic Systems explore l’interaction homme-machine avec des modules rythmiques polymorphes et une synthèse évolutive. Le son produit s’étire dans des compositions élastiques semi-improvisées, qui se distendent et se déforment sans cesse, vers des formes musicales loufoques et techniques.

BERNADEATH SUBARU projet vitesse des soeurs carnage improvisation machines voix effects. .

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09 hautsparleurs.asso@gmail.com

English :

With ELASTIC SYSTEMS and BERNADEATH SUBARU.

German :

Mit ELASTIC SYSTEMS und BERNADEATH SUBARU.

Italiano :

Con ELASTIC SYSTEMS e BERNADEATH SUBARU.

Espanol :

Con ELASTIC SYSTEMS y BERNADEATH SUBARU.

L’événement Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-11-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)