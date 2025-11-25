Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs Villefranche-de-Rouergue mardi 25 novembre 2025.

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Début : Mardi 2025-11-25
2025-11-25

Avec GIL BARTE, SHITTY SHED, FRONT PAGE LESLIE.
GIL BARTE : producteur des sons modulés sur modulaire taille xxl, générateur de deep vibes et bouncy bass
SHITTY SHED : notre dactylo BM techno préférée
FRONT PAGE LESLIE electronic garage one man band, pour réveiller les foules    .

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09  hautsparleurs.asso@gmail.com

English :

With GIL BARTE, SHITTY SHED, FRONT PAGE LESLIE.

German :

Mit GIL BARTE, SHITTY SHED, FRONT PAGE LESLIE.

Italiano :

Con GIL BARTE, SHITTY SHED, FRONT PAGE LESLIE.

Espanol :

Con GIL BARTE, SHITTY SHED, FRONT PAGE LESLIE.

