Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs Villefranche-de-Rouergue
34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Début : Mardi 2025-11-25
Avec GIL BARTE, SHITTY SHED, FRONT PAGE LESLIE.
GIL BARTE : producteur des sons modulés sur modulaire taille xxl, générateur de deep vibes et bouncy bass
SHITTY SHED : notre dactylo BM techno préférée
FRONT PAGE LESLIE electronic garage one man band, pour réveiller les foules .
34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09 hautsparleurs.asso@gmail.com
English :
With GIL BARTE, SHITTY SHED, FRONT PAGE LESLIE.
German :
Mit GIL BARTE, SHITTY SHED, FRONT PAGE LESLIE.
Italiano :
Con GIL BARTE, SHITTY SHED, FRONT PAGE LESLIE.
Espanol :
Con GIL BARTE, SHITTY SHED, FRONT PAGE LESLIE.
