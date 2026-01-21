Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Samedi 2026-01-24

VIL FRACA accueille Julia Hanadi, avec joie, pour son projet solo du même nom, ainsi que son acolyte Laurent Tixador, qui joueront ensemble La voix de son fantôme. Tamara cuisinera des Tourtes russes, les pirog , à la pomme de terre, et au chou!

. Julia Hanadi Al Abed

Enregistreur à la main, ses chants intimes livrés aux souffles atlantiques en improvisations concrètes, c’est ainsi que Julia Hanadi Al abed deviendra adepte de l’écriture acousmatique et s’attachera à l’enregistrement de terrain. Voix, Field recordings, Corps sonores sont l’essence de ses créations… S’y mêlent les modes de jeux possibles par le biais de technologies lo-­fi ou hi­-tech, en concert, ce sont aussi les jeux de rétro-actions sonores et autres dispositifs électriques qui tracent le sillon de l’écoute, déclinant différentes facettes d’une pratique musicale électronique.

. La voix de son fantôme performance de Julia Hanadi Al Abed & Laurent Tixador

Découverts à l’occasion d’un déménagement, un lot de disques anciens fait son apparition. Lisibles uniquement sur des Gramophones, un système mécanique n’utilisant aucune source d’énergie autre qu’un ressort remonté par une manivelle, ils s’apparentent fort à ces mammouths de Sibérie qui refont surface à la faveur de la fonte du permafrost. Disparue à la fin de la dernière glaciation, c’est toute une espèce éteinte qui se manifeste pour nous parler des conséquences tragiques d’un réchauffement climatique. De même, 35 kg de gomme laque, une résine sécrétée par une cochenille asiatique et utilisée autrefois comme plastique, recèle depuis environ 80 ans des enregistrements de jazz au timbre spectral. Exhumés de leur gangue par une mécanique révolue qui ne consomme pourtant rien, ils viennent nous hanter au moment précis où des questions se posent sur l’approvisionnement énergétique. 5 .

+33 9 80 90 73 09 hautsparleurs.asso@gmail.com

English :

VIL FRACA is delighted to welcome Julia Hanadi for her solo project of the same name, as well as her acolyte Laurent Tixador, who together will perform La voix de son fantôme. Tamara will be cooking up Russian potato and cabbage pies called pirog !

