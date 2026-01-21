Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs Villefranche-de-Rouergue
Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs Villefranche-de-Rouergue jeudi 29 janvier 2026.
Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs
34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-01-29
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Le 29 c’est tiipar !! on est cho cho cho , tu ne peux rentrer que si tu es hot comme un clip de lady G , plus réchauffée qu’un plat passé au micro-onde de l’ephad
3 concerts expé, dansants, explosifs et émotifs
+ du vin en exclu des cévennes
+ repas chaud et maison !!
. Minitelle Xeroxe
Pop, tripop, chant et synthè, enveloppant et switch
. Détresse sur la D13
On ne les présente plus Bertrand et Remi vont nous faire domdanser avec leurs rythmiques acidulées dans la joie et la bonne humeur
bombom splatch
. Bourbier Boueux
Live machine Noise technoide acidu…lé .
34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09 hautsparleurs.asso@gmail.com
English :
