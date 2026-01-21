Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs Villefranche-de-Rouergue

Concert Carte Blanche à Vil Fraca Les Hauts Parleurs

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Jeudi 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Le 29 c’est tiipar !! on est cho cho cho , tu ne peux rentrer que si tu es hot comme un clip de lady G , plus réchauffée qu’un plat passé au micro-onde de l’ephad

3 concerts expé, dansants, explosifs et émotifs

+ du vin en exclu des cévennes

+ repas chaud et maison !!

. Minitelle Xeroxe

Pop, tripop, chant et synthè, enveloppant et switch

. Détresse sur la D13

On ne les présente plus Bertrand et Remi vont nous faire domdanser avec leurs rythmiques acidulées dans la joie et la bonne humeur

bombom splatch

. Bourbier Boueux

Live machine Noise technoide acidu…lé .

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09 hautsparleurs.asso@gmail.com

English :

