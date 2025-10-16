Concert carte blanche Sextet de Jazz Conservatoire d’André Messager Montluçon

Concert carte blanche Sextet de Jazz Conservatoire d’André Messager Montluçon jeudi 16 octobre 2025.

Concert carte blanche Sextet de Jazz

Conservatoire d’André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 19:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Le Conservatoire propose des concerts et des auditions de ses élèves.

Conservatoire d’André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49

English :

The Conservatoire offers concerts and student auditions.

German :

Das Konservatorium bietet Konzerte und Vorspiele seiner Schüler an.

Italiano :

Il Conservatorio offre concerti e audizioni per i suoi studenti.

Espanol :

El Conservatorio ofrece conciertos y audiciones para sus estudiantes.

