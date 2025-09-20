Concert carte postale Médiathèque Vailland Bourg-en-Bresse

Concert carte postale Samedi 20 septembre, 16h30 Médiathèque Vailland Ain

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

La compagnie l’Emballée présente des concerts intimistes qui s’inspirent des cartes postales créées lors d’ateliers Riposte. Une musique live permet d’explorer et de voyager à travers ces images détournées. Laissez-vous embarquer dans ces paysages sonores !

Médiathèque Vailland 1 rue du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04.74.42.47.10

Compagnie l’Emballée