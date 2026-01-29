Concert Casa Lontana & Pizzas SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Concert Casa Lontana & Pizzas
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-03-03 19:30:00
fin : 2026-03-03
2026-03-03
À 19h30 pizzas au feu de bois et concert Casa Lontana , voyage musical en Italie. Repas sur réservation 12 € plat, 15 € plat/dessert.
À 21h Pizza Quizz, version pizza du Burger Quizz. Gratuit.
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
English :
At 7:30pm: wood-fired pizzas and Casa Lontana concert, a musical journey through Italy. Meals on reservation: 12 ? main course, 15 ? main course/dessert.
9pm: Pizza Quizz, pizza version of Burger Quizz. Free admission.
