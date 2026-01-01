Concert Cassel West Parc Rue des Villes Billy La Richardais
Concert Cassel West Parc Rue des Villes Billy La Richardais samedi 31 janvier 2026.
Concert Cassel West Parc
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-31 21:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Venez vivre une soirée inoubliable avec le groupe Cassel !
Plongez dans l’univers vibrant du pop-rock et laissez-vous emporter par des mélodies entraînantes et des riffs de guitare puissants… .
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68
