Concert Cassien + restitution Musique au lycée Diff’art Parthenay

Concert Cassien + restitution Musique au lycée

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Cassien est un musicien originaire de Poitiers qui a passé une partie de sa vie à jouer et chanter pour les autres.

Début 2024, il décide de nous partager ses compositions pop, un doux mélange de sincérité, de fraîcheur et d’audace. Il est de ceux qui savent écrire des poèmes qui se dansent, des récits du mouvement ou des chansons électro qui se contemplent.

Le concert sera précédé par le concert de restitution du projet musique au lycée avec les élèves du CMA et de l’EREA. .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Cassien + restitution Musique au lycée

L’événement Concert Cassien + restitution Musique au lycée Parthenay a été mis à jour le 2026-02-03 par CC Parthenay Gâtine