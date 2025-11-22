Concert Castel Rock salle du Bocal Villevieux
Concert Castel Rock salle du Bocal Villevieux samedi 22 novembre 2025.
Concert Castel Rock
salle du Bocal Salle du Bocal Place des Dames Bergerot Villevieux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 23:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Concert Castle rock. Répertoire chansons françaises.
Au chapeau. Restauration sur place .
salle du Bocal Salle du Bocal Place des Dames Bergerot Villevieux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 34 91 50 domibar@hotmail.fr
English : Concert Castel Rock
German : Concert Castel Rock
