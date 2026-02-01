Concert Castel’Bar Castelnau-Rivière-Basse
Concert Castel’Bar Castelnau-Rivière-Basse samedi 14 février 2026.
Castel’Bar CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Des notes de musique vont résonner au Castel’Bar pour le concert du groupe KOMBO LOCO.
Venez nombreux pour cet évènement et pour partager un agréable moment de convivialité.
Castel’Bar CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 48 08 castelbar65@gmail.com
English :
Musical notes will ring out at the Castel-Bar for the concert by the group KOMBO LOCO.
Come along in force for this event and to share a pleasant moment of conviviality.
L’événement Concert Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65