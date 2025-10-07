CONCERT CATALAN Amélie-les-Bains-Palalda
CONCERT CATALAN Amélie-les-Bains-Palalda mardi 7 octobre 2025.
CONCERT CATALAN
Eglise Saint Martin de Palalda Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 15:30:00
fin : 2025-10-07 17:00:00
Date(s) :
2025-10-07
Concert catalan par la chorale Orféo
.
Eglise Saint Martin de Palalda Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Catalan concert by the Orféo choir
German :
Katalanisches Konzert des Chors Orféo
Italiano :
Concerto catalano del coro Orféo
Espanol :
Concierto en catalán del coro Orféo
L’événement CONCERT CATALAN Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-09-22 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR