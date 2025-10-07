CONCERT CATALAN Amélie-les-Bains-Palalda

CONCERT CATALAN Amélie-les-Bains-Palalda mardi 7 octobre 2025.

Tarif : – –

Début : 2025-10-07 15:30:00
fin : 2025-10-07 17:00:00

2025-10-07

Concert catalan par la chorale Orféo
Eglise Saint Martin de Palalda Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

Catalan concert by the Orféo choir

German :

Katalanisches Konzert des Chors Orféo

Italiano :

Concerto catalano del coro Orféo

Espanol :

Concierto en catalán del coro Orféo

