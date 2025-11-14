CONCERT CATASTROPHE Sète

CONCERT CATASTROPHE

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Grand retour du groupe Catastrophe qui jouera La proie et l’ombre (label Tricatel)À travers ces rendez-vous, le groupe proposera une autre manière d’écouter la musique, en la regardant.Plongé dans le noir, le spectateur pourra découvrir le film tiré de l’album.S’en suivra une rencontre, ainsi qu’un live intime, d’une trentaine de minutes. .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Catastrophe return to play La proie et l?ombre (Tricatel label)

German :

Große Rückkehr der Gruppe Catastrophe, die La proie et l’ombre spielen wird (Label Tricatel)

Italiano :

Il gruppo Catastrophe torna a suonare La proie et l’ombre (etichetta Tricatel)

Espanol :

El grupo Catastrophe vuelve a tocar La proie et l’ombre (sello Tricatel)

