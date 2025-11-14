CONCERT CATASTROPHE Sète
CONCERT CATASTROPHE Sète vendredi 14 novembre 2025.
CONCERT CATASTROPHE
Quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Grand retour du groupe Catastrophe qui jouera La proie et l’ombre (label Tricatel)
.
Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
English :
Catastrophe return to play La proie et l’ombre (Tricatel label)
German :
Große Rückkehr der Gruppe Catastrophe, die La proie et l’ombre spielen wird (Label Tricatel)
Italiano :
I Catastrophe tornano a suonare La proie et l’ombre (etichetta Tricatel)
Espanol :
Catastrophe vuelve a tocar La proie et l’ombre (sello Tricatel)
L’événement CONCERT CATASTROPHE Sète a été mis à jour le 2025-08-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE