CONCERT CATASTROPHE Sète

CONCERT CATASTROPHE Sète vendredi 14 novembre 2025.

CONCERT CATASTROPHE

Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Grand retour du groupe Catastrophe qui jouera La proie et l’ombre (label Tricatel)

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Catastrophe return to play La proie et l’ombre (Tricatel label)

German :

Große Rückkehr der Gruppe Catastrophe, die La proie et l’ombre spielen wird (Label Tricatel)

Italiano :

I Catastrophe tornano a suonare La proie et l’ombre (etichetta Tricatel)

Espanol :

Catastrophe vuelve a tocar La proie et l’ombre (sello Tricatel)

