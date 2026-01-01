Concert Catchy Peril et Piedebiche Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement

Concert Catchy Peril et Piedebiche

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h. Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’Espace Culturel Busserine accueille pendant une semaine les étudiants du Diplôme National des Métiers d’Arts et du Design (Lycée Blaise Pascal) à l’occasion du concert d’hiver, pour une résidence technique (son et lumière).

L’Espace Culturel Busserine accueille pendant une semaine les étudiants du Diplôme National des Métiers d’Arts et du Design (Lycée Blaise Pascal) à l’occasion du concert d’hiver, pour une résidence technique (son et lumière).



Leur mission ? La réalisation technique complète de cette soirée, sous la houlette de leurs formateurs et dans le cadre de leur cursus.

Catchy Peril Dans un grésillement de tubes cathodiques, des mélodies vaporeuses surfent sur une pulse sauvage. L’énergie irascible du post-punk flirte avec des sonorités électro voluptueuses, glam et psychédéliques. Basse, batterie, guitare et synthé quatre mômes espiègles, planqués sous un trench-coat, jouent les entremetteurs sur un dancefloor en péril. Mon premier est à la fête, mon second fait frémir.

Entre crasse et paillettes, Catchy Peril se révèle dans le paysage rock Indé comme une tâche de sauce Gravy sur un négligé de soie.

Première partie, Piedebiche Issu de la dynamique scène rock marseillaise, PIEDEBICHE incarne à sa façon l’esprit rebelle et créatif de la cité phocéenne. Formé en 2016 par Unn, auteure chanteuse et Peache, guitariste compositeur, PIEDEBICHE est un groupe qui collabore d’emblée avec d’autres artistes, musiciens, vidéastes ou photographes. .

Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 85 00 espaceculturelbusserine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Espace Culturel Busserine welcomes the students of the Diplôme National des Métiers d?Arts et du Design (Lycée Blaise Pascal) for a week, on the occasion of the winter concert, for a technical residency (sound and lighting).

L’événement Concert Catchy Peril et Piedebiche Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille