CONCERT CATH & JC Laroque-des-Albères samedi 28 février 2026.
Tarif : 10 – 10 – 10
Un duo complice et passionné vous invite à redécouvrir les grands classiques de la variété française et internationale dans une ambiance chaleureuse et festive.
Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 47 65 57 culture@laroque-des-alberes.fr
English :
A passionate duo invites you to rediscover the great classics of French and international variety in a warm, festive atmosphere.
