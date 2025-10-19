CONCERT CATHÉDRALE D’ELNE Elne

Concert organisé par l’association Point d’ Orgue au profit de la restauration du grand orgue Puget de 1869, par l’orchestre d’harmonie Les musiciens de Rivesaltes. Entrée libre (participation).

Place de l’Église Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 81 58 16 31

Concert organized by the association Point d’ Orgue in aid of the restoration of the great 1869 Puget organ, by the wind band Les musiciens de Rivesaltes. Free admission.

Konzert, organisiert vom Verein Point d’ Orgue zugunsten der Restaurierung der großen Puget-Orgel aus dem Jahr 1869, mit dem Blasorchester Les musiciens de Rivesaltes. Freier Eintritt (Teilnahme).

Concerto organizzato dall’associazione Point d’Orgue a favore del restauro del grande organo Puget del 1869, a cura del gruppo di fiati Les musiciens de Rivesaltes. Ingresso libero (con partecipazione).

Concierto organizado por la asociación Point d’ Orgue en beneficio de la restauración del gran órgano Puget de 1869, por la banda de viento Les musiciens de Rivesaltes. Entrada gratuita (con participación).

