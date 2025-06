Concert Catherine Dargent, hommage à Barbara Salle des Douits Barneville-Carteret 2 juillet 2025 20:30

Manche

Concert Catherine Dargent, hommage à Barbara Salle des Douits Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Début : 2025-07-02 20:30:00

2025-07-02

Nouvel hommage à Barbara « De mon enfance à l’aigle noir ».

Mon pays à moi c’est celui de la musique, de l’accordéon, du piano, de la guitare, c’est celui des chansons tristes, des chansons douces, des chansons engagées, des chansons d’amour…

Mon pays à moi, c’est celui des mots qui font rêver, des mots qui se souviennent…

Mon pays à moi, c’est celui des mélodies…

Mon pays à moi… c’est la scène…

Et je m’y dévoile, sincèrement, pour votre plaisir, pour votre bonheur…

-Barbara-

De Piaf à la jeune Zaho de Sagazan, en passant par Françoise Hardy et Anne Sylvestre, sans oublier Marie Paule Belle et Françoise Mallet Joris, mais aussi Barbara, et tant d’autres…

Ce spectacle reprend des standards, des chansons totalement méconnues, mais vous pourrez tous y retrouver des parenthèses de votre vie! Et qui sait? Des souvenirs ?

Ce spectacle ouvre aussi des questions… qu’est ce que l’amour ? L’amitié est ce de l’amour ? Que dire du consentement ? Des évolutions majeures de notre temps ?

Concert organisé par Les amis de la Chapelle Saint-Louis.

Salle des Douits Avenue des Douits

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 50 60 72 27 ctherond@free.fr

English : Concert Catherine Dargent, hommage à Barbara

New Barbara tribute « De mon enfance à l’aigle noir ».

« Mon pays a? moi c’est celui de la musique, de l’accorde?on, du piano, de la guitare, c’est celui des chansons tristes, des chansons douces, des chansons engage?es, des chansons d’amour…

Mon pays a? moi, is a land of words that make us dream, words that make us remember…

Mon pays a? moi is the land of melodies…

My country… is seduction…

And I will sail there, always, for your pleasure, for your happiness…

-Barbara-

From Piaf to the young Zaho de Sagazan, via Françoise Hardy and Anne Sylvestre, not forgetting Marie Paule Belle and Françoise Mallet Joris, but also Barbara, and so many others…

This show covers standards and lesser-known songs, but it’s sure to give you a glimpse into your own life! And who knows? Memories?

This show also opens up questions… what is love? Is friendship love? What about consent? What about the major evolutions of our time?

Concert organized by Les amis de la Chapelle Saint-Louis.

German :

Neue Hommage an Barbara « De mon enfance à l’aigle noir » (Von meiner Kindheit bis zum schwarzen Adler).

es ist das Land der Musik, der Akkorde, des Klaviers, der Gitarre, der traurigen Lieder, der sanften Lieder, der engagierten Lieder, der Liebeslieder… ».

Mein Land ist mein Land, es ist das Land der Worte, die einen erinnern, der Worte, die einen erinnern lassen…

Mein Land ist mein Land, es ist das Land der Melodien…

Mein Land … ist die Saat …

Und ich entfliehe ihr, ganz ehrlich, zu Ihrem Vergnügen, zu Ihrem Glück…

-Barbara-

Von Piaf bis zur jungen Zaho de Sagazan, über Françoise Hardy und Anne Sylvestre, ohne Marie Paule Belle und Françoise Mallet Joris zu vergessen, aber auch Barbara und so viele andere…

Diese Show enthält Standards und völlig unbekannte Lieder, aber Sie alle können darin Klammern aus Ihrem Leben wiederfinden! Und wer weiß? Erinnerungen?

Diese Show wirft auch Fragen auf… Was ist Liebe? Ist Freundschaft Liebe? Was ist mit Zustimmung? Über wichtige Entwicklungen unserer Zeit?

Konzert organisiert von Les amis de la Chapelle Saint-Louis.

Italiano :

Nuovo omaggio a Barbara « De mon enfance à l’aigle noir ».

« Il mio paese è quello della musica, dell’accordatura, del pianoforte, della chitarra, è quello delle canzoni tristi, delle canzoni dolci, delle canzoni impegnate, delle canzoni d’amore…

Mon pays a? moi è il paese delle parole che fanno sognare, delle parole che fanno ricordare…

Mon pays a moi è una terra di melodie…

Il mio Paese… è la Svezia…

E ci andrò, sempre, per il vostro piacere, per la vostra felicità…

-Barbara..

Dalla Piaf alla giovane Zaho de Sagazan, passando per Françoise Hardy e Anne Sylvestre, senza dimenticare Marie Paule Belle e Françoise Mallet Joris, ma anche Barbara e tante altre…

Questo spettacolo copre standard e canzoni meno conosciute, ma è sicuro che vi darà uno sguardo alla vostra stessa vita! E chi lo sa? I ricordi?

Questo spettacolo solleva anche delle domande… cos’è l’amore? L’amicizia è amore? E il consenso? E i grandi sviluppi del nostro tempo?

Concerto organizzato da Les amis de la Chapelle Saint-Louis.

Espanol :

Nuevo homenaje a Barbara « De mon enfance à l’aigle noir ».

« Mon pays a? moi c’est celui de la musique, de l’accorde, du piano, de la guitare, c’est celui des chansons tristes, des chansons douces, des chansons engage?es, des chansons d’amour…

Mon pays a? moi es una tierra de palabras que te hacen recordar, palabras que te hacen pensar…

Mon pays a moi es una tierra de melodías…

Mi país… es Suecia…

E iré allí, siempre, por tu placer, por tu felicidad…

-Barbara-

De Piaf a la joven Zaho de Sagazan, pasando por Françoise Hardy y Anne Sylvestre, sin olvidar a Marie Paule Belle y Françoise Mallet Joris, pero también a Barbara, y a tantas otras…

Este espectáculo abarca tanto los cánones como las canciones menos conocidas, ¡pero seguro que le hará echar un vistazo a su propia vida! ¿Y quién sabe? ¿Recuerdos?

Este espectáculo también plantea preguntas… ¿qué es el amor? ¿La amistad es amor? ¿Y el consentimiento? ¿Y los grandes acontecimientos de nuestro tiempo?

Concierto organizado por Les amis de la Chapelle Saint-Louis.

