Concert Cathy Heiting | Un tantinet soit peu… Le Petit Duc Aix-en-Provence

Concert Cathy Heiting | Un tantinet soit peu…

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Ici c’est bien l’art du déguisement émotionnel qui est exploré et les subtilités de la langue française dont l’art de la litote pour éviter conflits, aveux prématurés, prises de position, engagements …

A une époque ou tout nous pousse à l’affirmation de soi, parfois dans le bruit assourdissant des diktats sociaux, sous la pression continue se du regard d’autrui, il reste un pays poétique, secret et délicat, empreint de légèreté ou ne pas se livrer entièrement est possible; le pays de l’attendre voir ou le temps dure longtemps.. avant que ne vienne l’heure du choix et du positionnement.



Ne pas tout dire ou utiliser des chemins détournés ne signifie pas pour autant ne rien dire ou s’abstenir de livrer l’essentiel, bien au contraire! Un contre-courant en quelque sorte, un passeport pour la double lecture, entre les mots, dont Cathy Heiting aimera à s’inspirer .

Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Here, it is the art of “emotional disguise” that is explored, along with the subtleties of the French language, including the art of understatement to avoid conflict, premature admissions, taking sides, commitments, etc.

