CONCERT CATMAN

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La Pistouflerie vous propose un concert électro-funk et vibrations ancestrales…

Catman fusionne basse, machines et percussions vibratoires pour un groove hypnotique et festif. Une expérience vivante où l’électro-funk devient transe collective.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie presents an electro-funk concert with ancestral vibes…

L’événement CONCERT CATMAN Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE