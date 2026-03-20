CONCERT CATMAN Cassagnabère-Tournas
CONCERT CATMAN Cassagnabère-Tournas samedi 25 avril 2026.
CONCERT CATMAN
LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La Pistouflerie vous propose un concert électro-funk et vibrations ancestrales…
Catman fusionne basse, machines et percussions vibratoires pour un groove hypnotique et festif. Une expérience vivante où l’électro-funk devient transe collective.
La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .
LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Pistouflerie presents an electro-funk concert with ancestral vibes…
L’événement CONCERT CATMAN Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE