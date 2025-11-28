Concert « Cavalcade en Cocazie » Evron Évron
Concert « Cavalcade en Cocazie »
Evron Boulevard du Maréchal Juin Évron Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 21:45:00
2025-11-28
RédèR Nouhaj nous partage son carnet de voyage en musique !
RédèR Nouhaj est un homme-orchestre captivant, percussionniste et inventeur d’instruments singuliers. Son violon, qu’il frappe, gratte ou frotte est son fidèle complice.
Masqué et costumé, il transporte petits et grands dans un univers sonore inspiré du Caucase. Un spectacle envoûtant qui éveille la curiosité musicale et ouvre à la découverte d’autres cultures.
A partir de 6 ans .
Evron Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr
