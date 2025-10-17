Cirque Sortie de résidence Ce(ux) qui reste(nt) Théâtre municipal Ducourneau Agen

Cirque Sortie de résidence Ce(ux) qui reste(nt)

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

La compagnie Inéluctable vous invite à partager une étape de création de leur prochaine création Ce(ux) qui reste(nt)… Entrée libre sur réservation. Tout Public dès 8 ans.

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agglo-agen.fr

English : Cirque Sortie de résidence Ce(ux) qui reste(nt)

Compagnie Inéluctable invites you to share a creative stage of their next creation Ce(ux) qui reste(nt)… Free admission upon reservation. Open to all ages 8 and up.

German : Cirque Sortie de résidence Ce(ux) qui reste(nt)

Die Compagnie Inéluctable lädt Sie ein, eine Etappe der Kreation ihres nächsten Stücks Ce(ux) qui reste(nt)… zu teilen. Freier Eintritt auf Reservierung. Für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

Italiano :

La compagnia Inéluctable vi invita a partecipare alla creazione del suo prossimo spettacolo, Ce(ux) qui reste(nt)… Ingresso gratuito su prenotazione. Per tutti gli spettatori a partire dagli 8 anni.

Espanol : Cirque Sortie de résidence Ce(ux) qui reste(nt)

La compañía Inéluctable le invita a compartir la creación de su próximo espectáculo, Ce(ux) qui reste(nt)… Entrada gratuita previa reserva. Para todos los públicos a partir de 8 años.

