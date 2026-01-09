Concert Cavalcade en Cocazie Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Concert Cavalcade en Cocazie

Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi sur présentation de justificatifs obligatoires

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14 19:45:00

2026-03-14

Une traversée de Cocazie en tambours et violons par le One violin band pour tout public à partir de 6 ans un concert spectaculaire qui nous ouvre les carnets de ses voyages imaginés, du cinéma pour les oreilles…

Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

English :

The One Violin Band crosses Cocazie on drums and violins for audiences aged 6 and over: a spectacular concert that opens up the diaries of its imagined travels, cinema for the ears…

