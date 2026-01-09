Concert Cavalcade en Cocazie Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Concert Cavalcade en Cocazie Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu samedi 14 mars 2026.
Concert Cavalcade en Cocazie
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi sur présentation de justificatifs obligatoires
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:30:00
fin : 2026-03-14 19:45:00
Date(s) :
2026-03-14
Une traversée de Cocazie en tambours et violons par le One violin band pour tout public à partir de 6 ans un concert spectaculaire qui nous ouvre les carnets de ses voyages imaginés, du cinéma pour les oreilles…
.
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The One Violin Band crosses Cocazie on drums and violins for audiences aged 6 and over: a spectacular concert that opens up the diaries of its imagined travels, cinema for the ears…
L’événement Concert Cavalcade en Cocazie La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay