CONCERT: Cavalcade en Cocazie Longueau

CONCERT: Cavalcade en Cocazie

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Début : 2026-02-19 10:30:00

fin : 2026-02-19 11:20:00

2026-02-19 2026-02-20

COLLECTIF LES VIBRANTS DÉFRICHEURS

Concert

DE 6 À 10 ANS

On ne sait pas très bien d’où vient RédèR Nouhaj… Homme de plusieurs folklores, il manie son violon comme le bûcheron sa hache avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé. Du Caucase où il fût plongé pendant un temps certain, le mix des cultures et la mélodie brute. Des plaines bulgares traversées par les transhumances, les folles rythmiques et les costumes à poils longs. De son enfance, la joie des objets sonores improbables. Dans un concert spectaculaire, il nous ouvre les carnets de ses voyages imaginés. Du cinéma pour les oreilles…

VIOLONS, PERCUSSIONS, PÉDALIER D’ACCORDÉON BASSE, OBJETS SONORES… Frédéric Jouhannet | PRODUCTION Une production du collectif Les Vibrants Défricheurs, soutenus par la DRAC Normandie, la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime, la Ville de Rouen, la Ville de Sotteville-lès-Rouen et la Ville de Petit-Quevilly.

Lien vidéo https://www.youtube.com/watch?v=kzq2eUKjRv8&list=PLP1mnv_aILQwqv7KokuWcYW7vQPCxDBUm 5.1 .

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

