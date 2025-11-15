CONCERT CE QUE NOUS SOMMES PAR IAROSS Mèze

CONCERT CE QUE NOUS SOMMES PAR IAROSS Mèze samedi 15 novembre 2025.

CONCERT CE QUE NOUS SOMMES PAR IAROSS

Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Au fil de sa poésie, iAROSS aborde la question des racines à travers sa propre histoire. Ce que nous sommes pour dire aussi Ce que je suis .

Chanson en équilibre !Extrait du 5e album ! Au fil de sa poésie, iAROSS aborde la question des racines à travers sa propre histoire. Ce que nous sommes pour dire aussi Ce que je suis . Dans un monde où le passé s’efface vite, ce besoin de parler des choses qui nous construisent s’est fait sentir.Original, le rock de iAROSS laisse place aux paroles, à une écriture cinématographique. A fleur de peau, les textes nous transportent, à grands coups d’images, de mélodies entêtantes. On est transportés, on imagine, on vit les mots.La fulgurance de la rime propulse dans un univers aux distorsions de violoncelle, faisant écho à des rythmes riches et des riffs de guitare enivrants, pour un ensemble étonnant de grande qualité artistique.Nicolas Iarossi chant, violoncelle | John Owens guitare, claviers | Julien Grégoire batterie | Guillaume Gardey de Soos trompette .

English :

In his poetry, iAROSS explores the question of roots through his own history. « What we are » also means « What I am ».

German :

Im Laufe ihrer Gedichte behandelt iAROSS die Frage nach den Wurzeln anhand ihrer eigenen Geschichte. « Was wir sind », um auch zu sagen: « Was ich bin ».

Italiano :

Nella sua poesia, iAROSS esplora la questione delle radici attraverso la propria storia. « Ciò che siamo » significa anche « Ciò che sono ».

Espanol :

En su poesía, iAROSS explora la cuestión de las raíces a través de su propia historia. « Lo que somos » también significa « Lo que soy ».

