Concert Cécile sa fille en hommage à Claude Nougaro Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence

Concert Cécile sa fille en hommage à Claude Nougaro

Samedi 21 mars 2026 de 20h30 à 22h15. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:15:00

2026-03-21

Hommage au grand chanteur-poète Claude Nougaro porté par la charismatique Cécile Troïsi.

Cécile sa fille est un récital donné en hommage à Claude Nougaro. Ce spectacle retrace le parcours du grand poète de la chanson française par le prisme de sa fille. Entièrement revisitées, les chansons prennent vie grâce à l’interprétation prenante de Cécile Troïsi et la guitare de Jérémy Campagne, musicien émérite qui agrémente son jeu à la fois acoustique et électrique. Le spectacle dénote une vraie singularité par l’originalité d’un Nougaro au féminin

Le répertoire est composé de standards incontournables et d’autres chefs-d’œuvre de ses derniers albums. Humour, émotion, dynamisme et interactions avec le public sont au rendez-vous. .

Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 70 01 05 poetes-vospapiers@orange.fr

English :

A tribute to the great singer-poet Claude Nougaro by the charismatic Cécile Troïsi.

