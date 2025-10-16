Concert Cécile, sa fille (Hommage à Claude Nougaro) Cinéma Eden Théâtre La Ciotat

Concert Cécile, sa fille (Hommage à Claude Nougaro) Cinéma Eden Théâtre La Ciotat jeudi 16 octobre 2025.

Concert Cécile, sa fille (Hommage à Claude Nougaro)

Jeudi 16 octobre 2025 à partir de 18h30. Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-16 18:30:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Le spectacle Cécile, sa fille retrace le parcours du grand poète de la chanson française, Claude Nougaro par le prisme de sa fille, Cécile.

Entièrement réarrangées, chaque chanson prend une nouvelle vie par l’interprétation prenante de Cécile Troisi, la qualité des arrangements et ajoute la singularité à part entière d’un Nougaro au féminin. Une heure trente de spectacle qui propose des moments d’intimité avec le poète toulousain en voix off. Le répertoire est composé de standards incontournables et d’autres chefs-d’œuvre de ses derniers albums. Humour, émotion, dynamisme et interactions avec le public sont toujours au rendez vous. .

Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 82 86 27 contact@laciotatculture.com

The show Cécile, sa fille traces the career of the great French songwriter Claude Nougaro through the eyes of his daughter, Cécile.

Das Stück Cécile, sa fille zeichnet den Werdegang des großen französischen Chansonniers Claude Nougaro aus der Sicht seiner Tochter Cécile nach.

Lo spettacolo Cécile, sa fille ripercorre la carriera del grande poeta della canzone francese Claude Nougaro attraverso lo sguardo di sua figlia Cécile.

El espectáculo Cécile, sa fille recorre la trayectoria del gran poeta de la canción francesa, Claude Nougaro, a través de la mirada de su hija, Cécile.

