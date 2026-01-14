Concert Ced D’Arcy Musée de la Batterie Senones
Concert Ced D’Arcy Musée de la Batterie Senones samedi 4 avril 2026.
Concert Ced D’Arcy
Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 17:00:00
fin : 2026-04-04 19:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Un week-end rythmé ça vous tente ?
Au Musée de la Batterie, Ced d’Arcy vous donne rendez-vous pour un concert Pop Rock mémorable.Tout public
10 .
Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 39 musee@senones.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the mood for a rhythmic weekend?
At the Musée de la Batterie, Ced d’Arcy invites you to a memorable Pop Rock concert.
L’événement Concert Ced D’Arcy Senones a été mis à jour le 2026-01-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES