Concert Ced D’Arcy Musée de la Batterie Senones

Concert Ced D’Arcy

Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Un week-end rythmé ça vous tente ?

Au Musée de la Batterie, Ced d’Arcy vous donne rendez-vous pour un concert Pop Rock mémorable.Tout public

10 .

Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 39 musee@senones.eu

English :

In the mood for a rhythmic weekend?

At the Musée de la Batterie, Ced d’Arcy invites you to a memorable Pop Rock concert.

