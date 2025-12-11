Concert Cédric Moutarlier Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

Concert Cédric Moutarlier

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:30:00

Date(s) :

2026-01-24

À l’occasion de la sortie de son premier album intitulé L’Échappée belle , Cédric vous donne rendez-vous à la MCL de Gérardmer pour une soirée musicale toute en sensibilité et en partage. Places limitées.Tout public

0 .

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

English :

To celebrate the release of his first album, L?Échappée belle , Cédric invites you to Gérardmer?s MCL for an evening of sensitive, shared music. Limited seating.

L’événement Concert Cédric Moutarlier Gérardmer a été mis à jour le 2025-12-11 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES