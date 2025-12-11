Concert Cédric Moutarlier Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer
Concert Cédric Moutarlier Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer samedi 24 janvier 2026.
Concert Cédric Moutarlier
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 22:30:00
2026-01-24
À l’occasion de la sortie de son premier album intitulé L’Échappée belle , Cédric vous donne rendez-vous à la MCL de Gérardmer pour une soirée musicale toute en sensibilité et en partage. Places limitées.Tout public
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
English :
To celebrate the release of his first album, L?Échappée belle , Cédric invites you to Gérardmer?s MCL for an evening of sensitive, shared music. Limited seating.
