Concert Cédric Psaïla Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine

Le Saint-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 23:30:00

2026-02-07

Le Saint-Hilaire accueille Cédric Psaïla pour un concert pop-folk. Seul-en-scène guitare/voix hip folk, chansons d’amour et d’aventure, acides, mais bienveillantes, désabusées, mais pleines d’espoir. Chanteur, auteur et compositeur, Cédric Psaïla vous invite à un voyage musical dans la chanson française. Concert à 20h, restauration sur réservation. Participation libre.   .

Le Saint-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51 

