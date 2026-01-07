Concert Cédric Psaïla Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
Concert Cédric Psaïla Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine samedi 7 février 2026.
Concert Cédric Psaïla
Le Saint-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 23:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Le Saint-Hilaire accueille Cédric Psaïla pour un concert pop-folk. Seul-en-scène guitare/voix hip folk, chansons d’amour et d’aventure, acides, mais bienveillantes, désabusées, mais pleines d’espoir. Chanteur, auteur et compositeur, Cédric Psaïla vous invite à un voyage musical dans la chanson française. Concert à 20h, restauration sur réservation. Participation libre. .
Le Saint-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Cédric Psaïla Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Rives du Morvan