Concert Ceili Killers Le Grand Huit Rennes Dimanche 22 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Musique traditionnelle irlandaise] Quartet de musique irlandaise, composé de musiciens reconnus de la scène irlandaise en France (Poppy Seeds, Zonk, Trio Insch, Lost spoon), les Ceili Killers propos…

**[Musique traditionnelle irlandaise]** Quartet de musique irlandaise, composé de musiciens reconnus de la scène irlandaise en France (Poppy Seeds, Zonk, Trio Insch, Lost spoon), les Ceili Killers proposent une musique avec une énergie positive, simple, traditionnelle et vivante !

Des reels, polkas, jigs endiablés qui sentent bon la Guinness dans un pub au coin d’un feu de tourbe, agrémentés de chansons bluesy.

**Musiciens :

**Benoît Volant : Violon

JABA : Guitare, Mandole, Chant

Jaouen Le Goïc : Accordéon Diatonique

Kenan Guernalec : Flûte, Traversière en bois, piano

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T18:30:00.000+01:00

1

https://legrandhuit-rennes.fr/ yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

