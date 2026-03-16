Concert Ceili Killers Le Grand Huit Rennes
Concert Ceili Killers Le Grand Huit Rennes dimanche 22 mars 2026.
Concert Ceili Killers Le Grand Huit Rennes Dimanche 22 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
[Musique traditionnelle irlandaise] Quartet de musique irlandaise, composé de musiciens reconnus de la scène irlandaise en France (Poppy Seeds, Zonk, Trio Insch, Lost spoon), les Ceili Killers propos…
**[Musique traditionnelle irlandaise]** Quartet de musique irlandaise, composé de musiciens reconnus de la scène irlandaise en France (Poppy Seeds, Zonk, Trio Insch, Lost spoon), les Ceili Killers proposent une musique avec une énergie positive, simple, traditionnelle et vivante !
Des reels, polkas, jigs endiablés qui sentent bon la Guinness dans un pub au coin d’un feu de tourbe, agrémentés de chansons bluesy.
**Musiciens :
**Benoît Volant : Violon
JABA : Guitare, Mandole, Chant
Jaouen Le Goïc : Accordéon Diatonique
Kenan Guernalec : Flûte, Traversière en bois, piano
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-22T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-22T18:30:00.000+01:00
1
https://legrandhuit-rennes.fr/ yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/
Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine