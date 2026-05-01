Cox

CONCERT CEINTURES ET BRETELLES FANFARE DE POCHE

CAFÉ ASSOCIATIF Cox Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une soirée concert au Café Associatif pour un moment détente garanti !

Ceintures & Bretelles, c’est quatre joyeux musiciens qui ont eu envie de faire de la musique sans prise électrique ni prise de tête depuis leur grange gersoise. L’accordéon du grand-père, une caisse en bois en guise de percu, une contre bassine pleine de surprises, quelques cuivres bizarres et une bonne dose de bonne humeur.

C&B c’est une fanfare de poche, une fête ambulante, exclusivement acoustique. Ils jouent partout où le public les appelle sous un arbre, sous un lampadaire au coin d’une ruelle ou dans votre salle de bain. Leur musique est un savoureux cocktail festif, inspiré de la guinguette, du swing, du hip-hop et des musiques du monde 0 .

CAFÉ ASSOCIATIF Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 92 16 monepiallantvers@gmail.com

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English :

An evening concert at the Café Associatif for a guaranteed relaxing experience!

L’événement CONCERT CEINTURES ET BRETELLES FANFARE DE POCHE Cox a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE