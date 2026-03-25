Concert Célébration Salle Courmesnil Loué

Concert Célébration

Salle Courmesnil 32 rue Courmesnil Loué Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Univers Scène fait la fête !!!!

Le spectacle de variétés Celebration est une explosion de musique, de danse et d’émotions, réunissant des artistes talentueux pour une soirée festive et inoubliable.. Réservation conseillée. .

Salle Courmesnil 32 rue Courmesnil Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Univers Scène celebrates !!!!

L’événement Concert Célébration Loué a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Sarthe