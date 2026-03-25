Concert Célébration Salle Courmesnil Loué
Concert Célébration Salle Courmesnil Loué vendredi 24 avril 2026.
Concert Célébration
Salle Courmesnil 32 rue Courmesnil Loué Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 21:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26
Univers Scène fait la fête !!!!
Le spectacle de variétés Celebration est une explosion de musique, de danse et d’émotions, réunissant des artistes talentueux pour une soirée festive et inoubliable.. Réservation conseillée. .
Salle Courmesnil 32 rue Courmesnil Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Univers Scène celebrates !!!!
L’événement Concert Célébration Loué a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Sarthe
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