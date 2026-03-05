Concert céleste Quand les cordes vibrent en harmonie Troyes
Concert céleste Quand les cordes vibrent en harmonie Troyes samedi 11 avril 2026.
Concert céleste Quand les cordes vibrent en harmonie
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 22:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Chaque année l’harmonie de l’Alerte propose un concert phare, l’an dernier ce sont deux concerts autour du rock qui ont été donnés à l’auditorium du centre des congrès par 170 artistes devant plus de 1000 spectateurs sur les 2 représentations.
Cette année la douceur de la harpe viendra accompagner l’orchestre qui se réservera des moments plus dynamiques. .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 45 79 97 80 secretariat@harmonie-alerte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert céleste Quand les cordes vibrent en harmonie Troyes a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne