Concert céleste Quand les cordes vibrent en harmonie

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Chaque année l’harmonie de l’Alerte propose un concert phare, l’an dernier ce sont deux concerts autour du rock qui ont été donnés à l’auditorium du centre des congrès par 170 artistes devant plus de 1000 spectateurs sur les 2 représentations.



Cette année la douceur de la harpe viendra accompagner l’orchestre qui se réservera des moments plus dynamiques. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 45 79 97 80 secretariat@harmonie-alerte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert céleste Quand les cordes vibrent en harmonie Troyes a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne