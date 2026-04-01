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Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif Café de la Forge Guillac

Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif Café de la Forge Guillac samedi 25 avril 2026.

Lieu : Café de la Forge

Adresse : 1 rue du Rocher

Ville : 56800 Guillac

Département : Morbihan

Début : 2026-04-25T20:30:00

Fin : 2026-04-25T

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Guillac

Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Céline débarque avec la voix d’une star qui aurait retrouvé son public… et peut-être aussi la meilleure galette du coin. Entre humour, énergie et quelques envolées vocales capables de réveiller un clocher endormi , elle revisite ses classiques, partage des anecdotes savoureuses et s’amuse à mélanger folk, rock et tendresse. Une rencontre simple, chaleureuse, un peu folle bref , exactement ce que Guillac mérite. A 20h30.   .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12 

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English :

L’événement Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif Guillac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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