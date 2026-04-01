Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif Café de la Forge Guillac

Guillac

Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Céline débarque avec la voix d’une star qui aurait retrouvé son public… et peut-être aussi la meilleure galette du coin. Entre humour, énergie et quelques envolées vocales capables de réveiller un clocher endormi , elle revisite ses classiques, partage des anecdotes savoureuses et s’amuse à mélanger folk, rock et tendresse. Une rencontre simple, chaleureuse, un peu folle bref , exactement ce que Guillac mérite. A 20h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif Guillac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande