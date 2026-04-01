Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif Café de la Forge Guillac
Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif Café de la Forge Guillac samedi 25 avril 2026.
Guillac
Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Céline débarque avec la voix d’une star qui aurait retrouvé son public… et peut-être aussi la meilleure galette du coin. Entre humour, énergie et quelques envolées vocales capables de réveiller un clocher endormi , elle revisite ses classiques, partage des anecdotes savoureuses et s’amuse à mélanger folk, rock et tendresse. Une rencontre simple, chaleureuse, un peu folle bref , exactement ce que Guillac mérite. A 20h30. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Concert Céline Dion Live in Guillac Folk rock festif Guillac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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