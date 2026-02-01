Concert Céline Dion tribute Salle Espélidou Gassin

Concert Céline Dion tribute

Salle Espélidou Route des Moulins de Paillas Gassin Var

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Plongez dans l’univers exceptionnel de Céline Dion à travers un tribute vibrant d’émotion et de puissance.

Salle Espélidou Route des Moulins de Paillas Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01 communication@mairie-gassin.fr

English : Céline Dion Tribute Concert

Dive into the exceptional world of Céline Dion through a tribute filled with emotion and power.

