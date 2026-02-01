Concert Céline Dion tribute Salle Espélidou Gassin
Concert Céline Dion tribute Salle Espélidou Gassin samedi 21 février 2026.
Concert Céline Dion tribute
Salle Espélidou Route des Moulins de Paillas Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 21:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Plongez dans l’univers exceptionnel de Céline Dion à travers un tribute vibrant d’émotion et de puissance.
Salle Espélidou Route des Moulins de Paillas Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01 communication@mairie-gassin.fr
English : Céline Dion Tribute Concert
Dive into the exceptional world of Céline Dion through a tribute filled with emotion and power.
