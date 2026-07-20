Informations pratiques

Suin

Concert CELLISSIMO • Récital violoncelle et contrebasse

Église Notre-Dame de l’Assomption Suin Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Concert CELLISSIMO Récital violoncelle et contrebasse

Postlude du Festival Musique en Charolais-Brionnais 2026

BACH Suite pour violoncelle

Morton GOULD Benny’s Gig pour clarinette et contrebasse

Solos et duos pour violoncelle et contrebasse

Tibi Cziger, clarinette • Guillaume Martigné, violoncelle Cédric Carlier, contrebasse

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques, à savourer entre amis ou en famille !

Programme complet www.musique-en-charolais-brionnais.com .

Église Notre-Dame de l’Assomption Suin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert CELLISSIMO • Récital violoncelle et contrebasse

L’événement Concert CELLISSIMO • Récital violoncelle et contrebasse Suin a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais