Concert Celtes de Lorraine Ley samedi 17 janvier 2026.
Concert Celtes de Lorraine
50 Rue principale Ley Moselle
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Samedi 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
1er concert chansons mêlées. Les 4 musiciens des Celtes de Lorraine vous feront découvrir des airs traditionnels d’Irlande et d’Europe du Nord, ainsi que leurs nombreux instruments (violon, Nyckel-harpa, lyre norvégienne, bouzouki irlandais, mandoline, guitare, flute ou cornemuse.)Tout public
50 Rue principale Ley 57810 Moselle Grand Est
1st concert of mixed songs. The 4 musicians of Les Celtes de Lorraine will introduce you to traditional tunes from Ireland and Northern Europe, and their many instruments (fiddle, Nyckel-harpa, Norwegian lyre, Irish bouzouki, mandolin, guitar, flute and bagpipes)
