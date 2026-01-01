Concert Celtes de Lorraine Ley

Concert Celtes de Lorraine

50 Rue principale Ley Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

1er concert chansons mêlées. Les 4 musiciens des Celtes de Lorraine vous feront découvrir des airs traditionnels d’Irlande et d’Europe du Nord, ainsi que leurs nombreux instruments (violon, Nyckel-harpa, lyre norvégienne, bouzouki irlandais, mandoline, guitare, flute ou cornemuse.)Tout public

10 .

50 Rue principale Ley 57810 Moselle Grand Est +33 6 71 04 01 41

English :

1st concert of mixed songs. The 4 musicians of Les Celtes de Lorraine will introduce you to traditional tunes from Ireland and Northern Europe, and their many instruments (fiddle, Nyckel-harpa, Norwegian lyre, Irish bouzouki, mandolin, guitar, flute and bagpipes)

